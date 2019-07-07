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İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin;
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:12 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli, Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.
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