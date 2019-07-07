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DHA: Endonezya'nın kuzeydoğusundaki Kota Ternate bölgesi açıklarında Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:42 Kaynak: DHA
DHA: Endonezya'nın kuzeydoğusundaki Kota Ternate bölgesi açıklarında Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, Endonezya makamlarımdan tsunami uyarısı yapıldı.
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