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33 dakika önce

DHA: Endonezya'nın kuzeydoğusundaki Kota Ternate bölgesi açıklarında Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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DHA:  Endonezya'nın kuzeydoğusundaki Kota Ternate bölgesi açıklarında Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, Endonezya makamlarımdan tsunami uyarısı yapıldı.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:42 Kaynak: DHA
Ternate, DHA, Güncel
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