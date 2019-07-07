DHA: Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiperin bölgedeki çalışmaları sürerken, kimyasal madde nedeniyle bölgedeki herkese maske dağıtıldı.