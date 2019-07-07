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1 saat önce

DHA: Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi.

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DHA: Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiperin bölgedeki çalışmaları sürerken, kimyasal madde nedeniyle bölgedeki herkese maske dağıtıldı.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
Kütahya, DHA, Güncel
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