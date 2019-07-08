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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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