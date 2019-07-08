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DHA: Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
DHA: Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi
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