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38 dakika önce

DHA: Pendik'te trafikte içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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DHA:   Pendik'te trafikte içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:54 Kaynak: DHA
Pendik, DHA, Güncel
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