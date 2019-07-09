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1 saat önce

Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Pendik, DHA, Güncel

DHA İSTANBUL - Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:28 Kaynak: DHA
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