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Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:28 Kaynak: DHA
DHA İSTANBUL - Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu olayda, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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