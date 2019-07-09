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DHA – İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
DHA – İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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