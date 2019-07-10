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39 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava hareketında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava hareketında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
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