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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava hareketında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava hareketında 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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