Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz.
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10.7.2019 11:39:44. #1.11#