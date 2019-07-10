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1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 45'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 8'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 25'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 45'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 8'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 25'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
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