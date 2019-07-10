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56 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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