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3 saat önce

MSB: Bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz 2019'da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.

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MSB: Bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz 2019'da başlayacak, kura  işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL.


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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
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