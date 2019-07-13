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30 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.


Mustafa Akıncı, Ömer Çelik, AK Parti, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
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