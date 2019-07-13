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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır. Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
KKTC'de acı olay! Suya kapılan 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu KKTC'den Rumlara yeni hidrokarbon önerisi Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım' önerisi Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu