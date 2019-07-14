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İçişleri Bakanlığı: Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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