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14 saat önce

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli tenisçi Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Sırp raket Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

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2019 Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli tenisçi Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Sırp raket Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.


Roger Federer, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
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