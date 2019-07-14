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2019 Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli tenisçi Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Sırp raket Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
2019 Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli tenisçi Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Sırp raket Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.
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