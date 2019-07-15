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2 saat önce

MSB: PIrak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: PIrak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Metina, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:38 Kaynak: DHA
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