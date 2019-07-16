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1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin dün (15 Temmuz) yaptığı toplantıda aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

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DHA - Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin dün (15 Temmuz) yaptığı toplantıda aldığı kararlar,  ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
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