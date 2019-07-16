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1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB'nin Kıbrıs konusunda ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir.

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DHA - Dışişleri Bakanlığı: Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB'nin Kıbrıs konusunda ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir.


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
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