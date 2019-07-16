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1 saat önce

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı. Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.


Ömer Çelik, AK Parti, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:11 Kaynak: DHA
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