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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı. Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
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