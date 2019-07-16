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MSB: Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
MSB: Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.
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