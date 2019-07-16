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38 dakika önce

MSB: Irak kuzeyi 'nde Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi.

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MSB: Irak kuzeyi 'nde Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.


Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
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