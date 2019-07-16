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10 saat önce

Dışişleri: Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

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Dışişleri: Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.


Tema Vakfı, Nijerya, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
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