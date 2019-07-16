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8 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava  destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
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