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4 saat önce

MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:58 Kaynak: DHA
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