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4 saat önce

Dışişleri: Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit olduDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

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Dışişleri: Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi


Dışişleri Bakanlığı, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
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