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Dışişleri: Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit olduDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Dışişleri: Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi
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