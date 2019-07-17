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4 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.


İbrahim Kalın, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:01 Kaynak: DHA
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