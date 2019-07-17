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3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.
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