Flaş!
4 saat önce
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı: 3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
2019-2020 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:
3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe/ Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
Sampdoria Miha Zajc'ın peşine düştü Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor