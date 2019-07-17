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4 saat önce

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı: 3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş.

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2019-2020 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe/ Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
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