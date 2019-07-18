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2 saat önce

MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.


Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:18 Kaynak: DHA
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