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2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.


Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
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