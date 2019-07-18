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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
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