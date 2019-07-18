flaş
3 saat önce
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı