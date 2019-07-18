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3 saat önce

MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

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MSB:  S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
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