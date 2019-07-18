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İçişleri Bakanlığı: Du¨zce ili genelinde yagˆıs¸lar nedeniyle Akc¸akoca, Cumayeri ve Gölyaka ilc¸elerinde ve bagˆlı ko¨ylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:18 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Du¨zce ili genelinde yagˆıs¸lar nedeniyle Akc¸akoca, Cumayeri ve Gölyaka ilc¸elerinde ve bagˆlı ko¨ylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yu¨ru¨tu¨lmekte olan c¸alıs¸malar c¸erc¸evesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı.
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