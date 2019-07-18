flaş
30 dakika önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F35 ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirketleri üzerlerine düşen her türlü yükümlülğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmişler ve getireceklerdir.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F35 ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirketleri üzerlerine düşen her türlü yükümlülğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmişler ve getireceklerdir. F35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir. Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler.
Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor