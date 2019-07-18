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2 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındığı bildirildi.
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