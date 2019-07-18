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2 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındığı bildirildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
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