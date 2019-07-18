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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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