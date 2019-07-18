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2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.


Süleyman Soylu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:12 Kaynak: DHA
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