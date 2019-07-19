Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

2 saat önce

MSB: Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.

flaş, System.String[]

MSB: Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.


Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde! Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]