MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.