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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:26 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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