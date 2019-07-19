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47 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı:  Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca  bugün gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:26 Kaynak: DHA
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