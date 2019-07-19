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1 saat önce

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü.

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1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
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