1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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