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34 dakika önce

Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendiSaldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı.

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Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında  askeri araca PKK' lı teröristlerce  roketli sadırı düzenlendi
Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik  korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı.


Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
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