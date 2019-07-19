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Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendiSaldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi
Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı.
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