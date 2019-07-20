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56 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6,5 ayında terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi.

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İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6,5 ayında terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınaklarda çok sayıda mühimmat, 4.5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi.


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:33 Kaynak: DHA
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