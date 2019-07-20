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2 dakika önce

İçişleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

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İçişleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
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PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor

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