flaş
44 saniye önce
İçişleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
İçişleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi
Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden İstanbul'da 29 katlı binada yangın