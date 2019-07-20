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1 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Bingöl Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:07 Kaynak: DHA
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